Хельсинки, 13 июля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Россия должна совершить политические изменения, чтобы восстановить дипломатические отношения Москвы и Хельсинки, заявил 13 июля финский дипломат Яакко Илониеми.

Иван Шилов ИА Регнум

«Препятствий для восстановления отношений нет, но для этого необходимы серьёзные политические перемены в России», — заявил политик в интервью телеканалу MTV3.

По мнению Илониеми, сейчас двусторонние отношения стран находятся в худшем состоянии за несколько десятилетий. В этом он обвинил российскую сторону.

Отношения Москвы и Хельсинки осложнились на фоне отказа Финляндии от заявленного ранее нейтралитета и стремления вступить в НАТО. Также финские власти выслали из страны нескольких российских дипломатов и затруднили проведение банковских переводов для обслуживания посольства России в Хельсинки. Помимо этого, Финляндия объявила о планах ужесточить въезд в страну даже для владеющих недвижимостью в стране россиян. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва это учтёт, но назвала решение Хельсинки уроком для всех, кто сохранил иллюзии относительно владения собственностью на Западе.

Как сообщало ИА Регнум, в качестве ответных мер с 1 октября Россия отозвала согласие на работу генконсульства Финляндии в Петербурге и выслала девять финских дипломатов. Кроме того, послу Финляндии Антти Хелантеря заявили, что параметры вступления его страны в НАТО создают угрозу безопасности России. После этого президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна может закрыть российское консульство в городе Турку. Он назвал это равноценным ответом. Позднее Финляндия также объявила об ужесточении правил въезда для россиян, в частности, бизнесменам запретят транзит в другие страны, владельцев недвижимости обяжут обосновывать причины присутствия в стране, а абитуриентам разрешат участвовать в ряде определённых программ, ведущих к получению степени.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отношения с Финляндией, заявил, что Россия надеется на доброе будущее в отношениях с народом Финляндии, когда «ослепление русофобией» в этом государстве пройдёт. Он напомнил, что Ниинистё выбирал народ Финляндии, который очень близок России и с которым её объединяет очень доброе прошлое. 9 июля финский политолог Хенри Ванханен заявил, что у Хельсинки есть повод рассмотреть закрытие российского консульства на Аландских островах в связи с кризисом в отношениях с Россией.