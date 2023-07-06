Хельсинки, 6 июля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Финляндия может закрыть российское консульство в городе Турку в ответ на решение Москвы о высылке финских дипломатов и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом 6 июля заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Upp75 Генеральное консульство России в Турку. Финляндия

«Мы готовим ответные меры. Равноценным ответом на закрытие петербургского генконсульства является закрытие российского консульства в Турку», — написал он в Twitter.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля Россия объявила девять сотрудников посольства Финляндии в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге персонами нон грата, а также с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Такое решение было принято в качестве ответных мер на проводимую финскими властями антироссийскую политику.

В МИД Финляндии заявили, что посольство в Москве продолжит работу в обычном режиме после Россией решения о высылке финских дипломатов.

Отношения Москвы и Хельсинки осложнились на фоне отказа Финляндии от заявленного ранее нейтралитета и стремления этой страны вступить в НАТО. Финские власти выслали нескольких российских дипломатов, а также с осени 2022 года затрудняют проведение банковских переводов для обслуживания посольства России в Хельсинки.