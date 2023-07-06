Москва, 6 июля, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Россия объявила девять сотрудников посольства Финляндии в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге персонами нон грата, сообщила 6 июля пресс-служба российского Министерства иностранных дел на своём сайте.

Валентин Егоршин/ТАСС

«В связи с высылкой в июне 2023 года из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений в этой стране persona non grata объявлены девять сотрудников посольства Финляндии в Российской Федерации и финского генконсульства в Санкт-Петербурге», — указали в МИД РФ.

Кроме того, сказано в релизе, Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Как передавало ИА Регнум, в июне стало известно, что Финляндия намерена выдворить из страны девять сотрудников российского посольства, которые якобы выполняли разведывательные функции.

30 мая Россия объявила о закрытии с 1 июля канцелярии посольства в финском Лаппеенранте. В МИД РФ был вызван посол Финляндии Антти Хелантеря, которого уведомили о решении российской стороны. МИД РФ заявило сокращении взаимного консульского присутствия.