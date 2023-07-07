Москва, 7 июля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Россия надеется на доброе будущее в отношениях с народом Финляндии, когда «ослепление русофобией» в этом государстве пройдёт. Об этом 7 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Представителя Кремля попросили прокомментировать высказывание президента Финляндии Саули Ниинистё, который заявил, что уход финских предприятий из России оказался неэффективным. Также журналисты попросили Пескова дать совет Ниинистё и этим организациям.

«Мы не считаем себя вправе давать советы президенту Финляндии», — заявил пресс-секретарь.

Он напомнил, что Ниинистё выбирал народ Финляндии, который очень близок России и с которым Россию объединяет очень доброе прошлое.

«И мы надеемся, что это также будет доброе будущее, после того как это ослепление русофобией или абсолютно надуманными русофобскими страхами в Хельсинки пройдёт», — заявил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью газете Le Monde, что уход финских компаний из России стал безрезультатным. Ниинистё добавил, что за пределами Европы страны продолжают торговать с Россией. Ещё в 2014 году прогнозы Запада по разрушению российской экономики с помощью санкций были ошибочны. Ряд стран полагал, что это произойдёт в течение шести месяцев, но расчёт был неверным. Влияние санкций сказывается, но не в том масштабе, как ожидалось, констатировал финский политик.

Финляндия с 10 июля ужесточит въезд в страну россиянам. Бизнесменам разрешат въезжать только в Финляндию, то есть им запретят транзит в другие страны.