Хельсинки, 9 июля, 2023, 05:22 — ИА Регнум. У Хельсинки есть повод рассмотреть возможность закрытия российского консульства на Аландских островах в связи с кризисом в дипломатических отношениях с Россией, заявил 8 июля финский политолог Хенри Ванханен.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Эксперт допустил ухудшение в будущем ситуации для финской стороны. Ванханен предположил, что в качестве симметричной контрмеры на закрытие консульства Финляндии в Санкт-Петербурге может произойти закрытие консульства России в Турку, но тогда РФ захочет поступить аналогично и оставит за собой последнее слово.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия ужесточит с 10 июля требования для въезда в страну российских бизнесменов, абитуриентов и владельцев недвижимости. Предпринимателям разрешат въезжать только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет запрещён. Владельцы недвижимости должны будут обосновать пограничнику причины своего личного присутствия, а абитуриентам будет разрешено участвовать только в программах, ведущих к получению стипендии.

Россия 6 июля объявила девять сотрудников посольства Финляндии в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге персонами нон грата, а с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Такое решение было принято в качестве ответных мер на проводимую финскими властями антироссийскую политику.

Президент Финляндии Саули Ниинистё пригрозил закрыть российское консульство в городе Турку. При этом в МИД Финляндии заявили, что посольство в Москве продолжит работу в обычном режиме после принятия Россией решения о высылке финских дипломатов.