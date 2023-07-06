Москва, 6 июля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов, сообщил 6 июля МИД РФ. Решение стало ответом на конфронтационную политику финских властей.

Валентин Егоршин/ТАСС Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге

Кроме того, послу Финляндии Антти Хелантеря было заявлено, что параметры вступления его страны в НАТО создают угрозу безопасности России.

«Посол был уведомлен, что в связи с высылкой в июне этого года из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений в этой стране «persona non grata» объявлены девять сотрудников посольства Финляндии в Российской Федерации и финского генконсульства в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского министерства.

Кроме того, МИД уведомил дипломата, что поощрение киевского режима на войну и накачивание его западным оружием означает явно враждебные действия против России. Такая линия финских властей не останется без ответа.

Отношения Москвы и Хельсинки осложнились на фоне отказа Финляндией от заявленного ранее нейтралитета и стремлении вступить в НАТО. Кроме того, финские власти выслали из страны нескольких российских дипломатов, а также с осени 2022 года затрудняют проведение банковских переводов для обслуживания посольства России в Хельсинки.

В июне Финляндия объявила о планах ужесточить въезд в страну даже для тех россиян, которые владеют недвижимостью в Финляндии. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва, конечно, учтёт такие действия Хельсинки, и обратила внимание, что решение Хельсинки — это урон для всех, кто ещё сохранял какие-то иллюзии относительно владения собственностью на Западе.