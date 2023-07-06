Хельсинки, 6 июля, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Финляндия с 10 июля ужесточит въезд в страну российским студентам, бизнесменам и владельцам недвижимости. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба финского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Парламент Финляндии

«Будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения вступят в силу 10 июля и будут действовать до дальнейшего уведомления.

В ведомстве уточнили, что бизнесменам разрешат въезжать только в Финляндию, то есть им запретят транзит в другие страны. Владельцам недвижимости необходимо будет обосновать причину своего присутствия.

Кроме того, абитуриентам разрешат участвовать в ряде определённых программ, ведущих к получению степени. Это исключает посещение курсов.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля Россия объявила девять сотрудников посольства Финляндии в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге персонами нон грата, а также с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Такое решение было принято в качестве ответных мер на проводимую финскими властями антироссийскую политику.

В МИД Финляндии заявили, что посольство в Москве продолжит работу в обычном режиме после Россией решения о высылке финских дипломатов. При этом президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о возможном закрытии консульства России в Турку.