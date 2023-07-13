Москва, 13 июля, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило отсутствие признаков минирования Запорожской АЭС. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Kremlin.ru Алексей Лихачёв

«Разведданные наших Вооружённых сил и показания попавших в плен диверсантов говорят о признаках подготовки атаки», — сказал Лихачёв.

Он отметил, что представители МАГАТЭ сделали вывод, что ЗАЭС не имеет признаков минирования, представители российской стороны эту информацию подтвердили. В этой связи все, кто хотел устроить провокацию, вывели на чистую воду, подчеркнул глава «Росатома».

Как сообщало ИА Регнум, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 12 июля заявил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на Запорожскую атомную электростанцию. Он уточнил, что диверсанты собирались осуществить лазерную наводку ракет на ЗАЭС. По его словам, подготовку диверсанты проходили в Германии у британских инструкторов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, положение Запорожской АЭС является крайне уязвимым из-за её расположения на линии фронта. Также Гросси заявил, что эксперты агентства осмотрели периметр пруда — охладителя Запорожской АЭС и не обнаружили признаков наличия мин и взрывчатых веществ. По его словам, специалисты также проверили изолирующие ворота выпускного канала Запорожской теплоэлектростанции.