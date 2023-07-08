Токио, 8 июля, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Положение Запорожской АЭС является крайне уязвимым, поскольку она расположена на линии фронта, а украинская армия ведёт контрнаступление. Такое мнение высказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью японскому телеканалу NHK.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

По его словам, он три раза посещал Запорожскую АЭС.

«Сейчас, в ситуации, когда украинские войска ведут контрнаступление, станция расположена на передовой линии фронта и находится в крайне уязвимом положении», — заявил генеральный директор МАГАТЭ.

Гросси отметил, что на месте сейчас работают эксперты агентства и то, что на этом объекте постоянно присутствует МАГАТЭ, является важным достоянием для мирового сообщества.

Он уточнил, что на Запорожской АЭС эксперты работают и днём, и ночью, поэтому могут получать информацию в режиме реального времени.

«Мы не нашли взрывчатых веществ, о которых говорилось, однако мы не можем расслабляться. Мы знаем, что все что угодно может произойти в любой момент», — подчеркнул Гросси.

Как передавало ИА Регнум, 7 июля Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ осмотрели периметр пруда-охладителя Запорожской АЭС и не обнаружили признаков наличия мин и взрывчатых веществ. По его словам, эксперты МАГАТЭ осмотрели более крупную секцию по периметру большого пруда-охладителя, изолирующие ворота, которые отделяют пруд от Каховского водохранилища. Специалисты также проверили изолирующие ворота выпускного канала Запорожской теплоэлектростанции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что теракт на электростанции готовит вовсе не Россия, а киевский режим. По её словам, об этом, в частности, свидетельствует то, что в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

Не исключил развития такого сценария и член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, цель провокации — добиться полной изоляции России от мирового сообщества.