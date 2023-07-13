Энергодар, Запорожская область, 13 июля, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Украинских диверсантов, готовивших атаку на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом 12 июля сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

«ФСБ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС», — уточнил Рогов.

По словам Рогова, подготовку диверсанты проходили в Германии у британских инструкторов. Кроме того, Рогов опубликовал видеозапись допроса одного из подозреваемых в планируемой диверсии. Задержанный мужчина рассказал о подготовке, заброске и о целях своей миссии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, положение Запорожской АЭС является крайне уязвимым из-за её расположения на линии фронта, учитывая, что украинская армия ведёт контрнаступление.

Гросси отметил, что на месте сейчас и днём, и ночью работают эксперты агентства и то, что на этом объекте постоянно присутствует МАГАТЭ, является важным достоянием для мирового сообщества. Информацию о происходящем на ЗАЭС можно получить в режиме реального времени.

Также Гросси отметил, что эксперты МАГАТЭ осмотрели периметр пруда — охладителя Запорожской АЭС и не обнаружили признаков наличия мин и взрывчатых веществ. Специалисты также проверили изолирующие ворота выпускного канала Запорожской теплоэлектростанции.