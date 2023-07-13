Вильнюс, 13 июля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался от кофе, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео сцены опубликовало RT.

World Economic Forum Марк Рютте

Во время переговоров в кулуарах саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе, нидерландский политик попросил принести ему чашку кофе. Зеленский сразу же предложил ему свой напиток.

Рютте от предложения украинского лидера отказался, отшутившись фразой: «Вам это нужнее». Тогда Зеленский предложил разделить кофе пополам. Оба политика посмеялись.

Как сообщало ИА Регнум, поведение Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе вызвало неоднозначные реакции. То украинский лидер шутит и улыбается, то впадает в ярость. Так, политик разозлился из-за блокирования США и Германией заявки Украины на вхождение в Североатлантический альянс, а перед первым заседанием совета Украина ― НАТО угрожал, что не будет на нём присутствовать.

Заявления украинского президента по поводу неясных формулировок о возможном членстве его страны в НАТО обозлили делегацию США на саммите альянса в Вильнюсе. Члены делегации США «были в ярости» из-за публикации украинского лидера, его слова восприняли как попытку оказать «большое давление» на альянс.

Член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски заявила, что украинский лидер ведёт себя как «капризная примадонна», которая полагает, что ей должен весь мир. Журналистка отметила, что такое поведение президента Украины не осталось незамеченным, даже если ему и не сообщили об этом напрямую.