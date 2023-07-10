Киев, 10 июля, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский разозлился из-за блокирования США и Германией заявки Украины на вхождение в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 10 июля написала немецкая газета Bild.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать», — говорится в публикации и поясняется, что Зеленский намеревался сделать публичное обращение, в котором призвал бы принять Украину в блок.

Как рассказал изданию один из источников, ФРГ и США собираются подписать с Киевом декларацию, «которая едва ли выходит за рамки той, что была принята в Бухаресте в 2008 году». По данным газеты, такой документ означает поддержку общего курса на вхождение в альянс без каких-либо конкретных действий.

Ранее газета Bild написала, что Германия и США блокируют заявку Украины по вхождению в НАТО на саммите в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля. По данным издания, также Берлин с Вашингтоном планируют предотвратить обращение Зеленского, в котором он попросит страны — члены альянса об этом.

Как сообщало ИА Регнум, до этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что страны НАТО приняли решение отменить обязательный план действий для будущего вступления Киева в альянс. Он назвал это решение «долгожданным» и приветствовал его.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозой для России возможность вступления Украины в НАТО. Представитель Кремля уточнил, что ему известно о ведущихся об этом дискуссиях.