Вильнюс, 13 июля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Некорректное поведение и упрёки президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО неприятно поразили многих участников альянса на саммите в Вильнюсе. Об этом рассказала 12 июля журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски в своем YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению ван Денски, украинский лидер ведёт себя как «капризная примадонна», которая полагает, что ей должен весь мир. Журналистка отметила, что такое поведение президента Украины не осталось незамеченным, даже если ему и не сообщили об этом напрямую.

«Я думаю, что у него стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо. Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что <…> он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», — подчеркнула ван Денски.

Журналистка заключила, что подобные инциденты могут спровоцировать трещины во взаимоотношениях и сделают перспективы Украины в НАТО ещё более хрупкими.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидеры стран НАТО призвали президента Украины «остыть» после критики альянса. Обозреватель британской газеты Express Том Уотлинг рассказал, что некоторые западные лидеры предупредили украинского президента, чтобы он не предъявлял бесконечный список требований.

Участники саммита НАТО в Вильнюсе заявили, что приглашение вступить в альянс Украина получит тогда, когда все государства-члены согласятся на это. В свою очередь, президент Украины, приглашённый на встречу, но явно не получивший того, что от альянса ожидал, счёл результаты саммита «неидеальными». Также он назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. Слова украинского лидера вызвали ярость у членов американской делегации в Вильнюсе и были восприняты как попытка оказать «большое давление» на Североатлантический альянс.