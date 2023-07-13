Нью-Йорк, США, 13 июля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский угрожал, что не будет присутствовать на первом заседании совета Украина ― НАТО. Об этом сообщил источник The New York Times (NYT).

Presidential Office of Ukraine Президент Украины Владимир Зеленский

Такие заявления звучали вечером 11 июля, накануне мероприятия, запланированного на второй день саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Издание пояснило, что Украине пообещали приглашение в альянс, но при условии согласия всех союзников, а также выполнения условий, которые не уточнялись, так же как и сроки вступления Украины в НАТО. При этом Зеленский и его самые активные сторонники из Центральной Европы хотели большего, чем заявили в итоговом коммюнике саммита альянса, ― чётких временных рамок, отметила NYT.

Позднее Зеленский смягчил свои публичные высказывания.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля в рамках саммита Североатлантического альянса генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг объявил о начале работы Совета Украина — НАТО. Он назвал это историческим моментом.

Столтенберг также пообещал участвующему в заседании Зеленскому увеличить военную поддержку. После этого заседание совета закрыли для представителей СМИ.

Президент Украины, не получивший того, что от альянса ожидал, счёл результаты саммита «неидеальными». Также он назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. Слова украинского лидера вызвали ярость у членов американской делегации в Вильнюсе, их восприняли как попытку оказать «большое давление» на Североатлантический альянс.

Член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски считает, что украинский лидер ведёт себя как «капризная примадонна», которая полагает, что ей должен весь мир. Журналистка отметила, что такое поведение президента Украины не осталось незамеченным, даже если ему и не сообщили об этом напрямую. Она полагает, что подобные инциденты могут спровоцировать трещины во взаимоотношениях и сделают перспективы Украины в НАТО ещё более хрупкими.