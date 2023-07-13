Сочи, Краснодарский край, 13 июля, 2023, 10:52 — ИА Регнум. В Сочи пляжи, работу которых местные власти приостановили из-за ливневых дождей и риска возникновения смерчей, вновь открылись для посещения. Об этом 13 июля сообщил администратор пляжа «Маяк» Артём Ключников.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Да, пляжи работают, шторма нет», ― уточнил он в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что в зонах отдыха есть вся необходимая инфраструктура, в обычном графике работают кафе, магазины, развлекательные объекты. Места для отдыха расчистили от мусора. Туристы уже купаются в море.

Ключников сообщил, что в графике также работает популярный городской пляж «Ривьера» с протяжённой береговой линией. Расположенный рядом с ним экопляж «Остров» тоже открыт.

Сейчас во всех четырёх крупных районах Сочи погода ясная, дождей нет, температура воздуха выше 20 градусов, вода в море комфортная для купания.

Как сообщало ИА Регнум, в Сочи в ночь на 9 июля выпало около 80 мм осадков. В городе закрыли все пляжи, туристам рекомендовали временно отказаться от отдыха у воды. Штормовое предупреждение объявили до 11 июля. Также горожан предупредили о вероятности формирования смерчей над морем.

В департаменте добавили, что все городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендовали жителям и гостям города принять необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

9 июля в сочинском районе Хоста из-за сильных дождей потоком воды унесло десяток автомобилей. Погибших и пострадавших нет. Два дома оказались подтопленными — в четырёхэтажном доме на улице Кипарисовой затопило первый этаж, в доме на улице Шоссейной — цокольный.

Ранее местные власти заявили о планах открыть для посещений места у воды, когда наладятся погодные условия. Пляжные территории уже начали готовить к открытию, устраняют последствия непогоды, моют пляжный инвентарь, убирают мусор.

В то же время на территории курортного города Анапа в связи с приближением циклона введён режим повышенной готовности. Коммунальные и экстренные службы переведены на усиленный режим работы.