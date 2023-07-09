Сочи, Краснодарский край, 9 июля, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Сильные ливни ожидаются в Сочи в ближайшие часы и ночью, также возможны смерчи на море. Об этом глава города Алексей Копайгородский сообщил 9 июля в своём Telegram-канале.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Уже в ближайшие часы и ночью, по прогнозу синоптиков, в Сочи ожидается ухудшение погоды с выпадением ещё большего количества осадков», — написал Копайгородский.

Он отметил, что точные места удара стихии предсказать невозможно, городские службы дежурят круглые сутки во всех районах. Оперативный штаб следит за датчиками уровня рек. При необходимости в аварийно-спасательных работах будут задействованы 1 тыс. человек и 200 единиц техники.

Мэр попросил жителей и гостей города 9 и 10 июля не отдыхать у воды. Пляжи остаются закрытыми для купания, так как на море могут формироваться смерчи, добавил он.

По словам главы города, откачка воды из подвалов продолжается в Хостинском районе, где ночью выпало большое количество осадков. Дороги расчистили, движение осуществляется в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, в Сочи в ночь на 9 июля выпало около 80 мм осадков. В этом районе продолжает действовать штормовое предупреждение, пляжи закрыты, купание запрещено. В Хостинском районе потоки воды снесли десять автомобилей, два дома подтоплены. По данным МЧС, пострадавших нет.