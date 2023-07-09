Сочи, Краснодарский край, 9 июля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. В Сочи закрыты все пляжи из-за ливней и риска смерчей, туристам рекомендовано временно отказаться от отдыха у воды. Об этом 9 июля сообщается в Telegram-канале городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Купание запрещено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на море шторм, а с 9 по 10 июля на участке Магри — Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем.

В департаменте добавили, что все городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям города принять необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 9 июля в Хосте из-за сильных дождей потоком воды унесло десяток автомобилей. Погибших и пострадавших нет. В Хостинском районе Сочи специалисты продолжают ликвидировать последствия ночного ливня, они уже расчистили проезжую часть на повреждённых участках дорог, продолжают откачивать воду из подтопленных подвалов и дворов.