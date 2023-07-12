Анапа, Краснодарский край, 12 июля, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности введён на территории курортного города Анапа в связи с приближением циклона. Об этом 12 июля, сообщила пресс-служба мэрии города.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, прохождением циклона на территории города-курорта Анапа решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности введен режим функционирования «Повышенная готовность», — сказано в сообщении.

Коммунальные и экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер предписано провести превентивные мероприятия, предупреждающие ЧС и проверить ресурсы на случай ухудшения метеоусловий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Туапсинском районе пропали без вести четыре человека во время подтопления, вызванного сильными ливнями. Спасатели ведут поиски пропавших. В ликвидации последствий удара стихии участвуют около 250 человек. В Туапсинском районе ввели утром 12 июля режим чрезвычайной ситуации.

В Анапе 9 июля погиб житель Волгоградской области — заместитель главы комитета отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере Михаил Ткачёв. Он погиб, спасая тонувшую в море туристку.

В Краснодарском крае с прошлой недели бушует непогода. 8 июля на пляжах Анапы ввели запрет на купание. Жителей и туристов предупредили о возможном формировании смерчей над морем.

В Сочи после непогоды местные власти планируют открыть для посещений места у воды, когда наладятся погодные условия. Сейчас пляжные территории готовят к открытию, устраняют последствия непогоды, моют пляжный инвентарь, убирают мусор. На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение.