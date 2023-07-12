Вильнюс, 12 июля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Победа России в конфликте с Украиной будет трагедией для Киева и сделает Сероатлантический альянс (НАТО) более уязвимым. Об этом 12 июля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита в Вильнюсе.

President.gov.ua Глава НАТО Йенс Столтенберг

«Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми», — сказал генсек НАТО.

По итогам первого дня саммита НАТО 11 июля альянс объявил, что в ближайшей перспективе вступление Украины в НАТО маловероятно. В конце июня Столтенберг назвал «победу» Украины в конфликте с Россией предварительным условием для обсуждения её приёма в альянс. Как указал генсек альянса, самой срочной задачей для блока является победа Украины в качестве суверенного государства.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Это, по словам президента, подтверждается поставками Киеву вооружения. Представитель российского МИД заявила, что НАТО вовлечено в украинский конфликт, так как именно альянс поставляет Украине вооружение, наёмников, деньги и предоставляет разведданные. Также дипломат подчеркнула, что НАТО просто участвует в конфликте.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 июня заявил, что под руководством США Запад всё больше прямо и косвенно ввязывается в конфликт на Украине. Он отметил, что украинская армия всё больше использует системы и образцы западного вооружения.