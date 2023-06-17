Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Наращивание темпов поставок странами — членами Североатлантического альянса всевозможной военной помощи Украине вынуждает Россию применять всё более решительные меры для обеспечения безопасности, заявил в интервью RT пресс-секретарь России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Страны Запада, а именно Североатлантического альянса под руководством того же Вашингтона всё больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт. Они вмешиваются в этот конфликт и становятся стороной конфликта», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Вооружённые силы Украины с каждым днем всё больше используют системы и образцы вооружений, предоставленные западными союзниками. По мнению Пескова, это приводит лишь к затягиванию конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дмитрий Песков назвал мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса, не учитывающие позицию Российской Федерации, неприемлемыми и не подлежащими к рассмотрению. Он подчеркнул, что российская сторона продолжит отстаивать свою позицию в случае будущих переговоров.

Ранее в субботу, 17 июня, главы стран Африки на встрече с Владимиром Путиным в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге представили собственный план по мирному урегулированию конфликта. Страны-участницы выразили общее мнение о том, что переговоры конфликтующих сторон можно провести без отвода войск. В делегацию африканских стран вошли президенты ЮАР Сирил Рамафоса и Сенегала Маки Салль, а также представители Коморских островов, Замбии, Египта, Уганды и Конго.