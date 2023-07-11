Москва, 11 июля, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 июля отреагировала на итоговое заявление Североатлантического альянса (НАТО) на саммите в Литве, в котором говорится, что альянс не стремится к конфликту с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«НАТО просто участвует в нём [конфликте с Россией]», — написала Захарова.

В тот же день представитель российского МИД заявила, что НАТО вовлечено в украинский конфликт, так как именно альянс поставляет Украине вооружение, наёмников, деньги и предоставляет разведданные. Конечно, НАТО вовлечено в эти боевые действия, безусловно, подчеркнула Захарова.

17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны под руководством США всё больше прямо и косвенно ввязываются в конфликт на Украине. По его словам, украинская армия всё больше использует системы и образцы западного вооружения.

Президент России Владимир Путин 16 июня сообщил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Ранее глава государства словом «оборзели» высказался о попытках втянуть Украину в НАТО. Он отметил, что главная проблема Украины — созданная внутри неё «анти-Россия».