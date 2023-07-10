Москва, 10 июля, 2023, 19:56 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России указали, что теракт на Крымском мосту и обстрелы ВСУ Ростовской и Брянской областей были бы невозможны без содействия западной коалиции во главе с Соединёнными Штатами. Соответствующее заявление ведомство опубликовало 10 июля.

Константин Михальчевский/РИА Новости Восстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта

В МИД указали, что неонацистский киевский режим не прекращает попыток терактов на российских территориях и напомнили о неудачных ударах ВСУ зенитными ракетами С-200 по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области и аэродрому Шайковка в Калужской области. В ведомстве отметили, что российские силы противовоздушной обороны сбили ракеты и не допустили жертв среди мирного населения.

«По мнению экспертов, одна из ракет была нацелена на Крымский мост. Обстрел стал очередной попыткой ВСУ уничтожить этот объект критически важной гражданской инфраструктуры. Ответственность за теракт на мосту 8 октября 2022 года, в результате которого погибли мирные граждане, недавно официально взял на себя киевский режим, тем самым подтвердив свою приверженность террористическим методам и продемонстрировав, что ничем не отличается от самых одиозных неонацистских формирований», — заявили в МИД России.

Внешнеполитическое ведомство выразило уверенность в том, что виновные понесут ответственность, а российские военные в рамках спецоперации на Украине устранят все возможные угрозы безопасности России.

«Подобные действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции, выступающей, по сути, спонсором преступной деятельности режима Зеленского», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов 10 июля поручил выявлять и уничтожать места хранения ракет и стартовых позиций ракет С-200 ВСУ. Как заявили в Минобороны, Киев 9 июля попытался ударить по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях ракетами С-200, но российские системы ПВО сбили две ракеты, ещё две военные отклонили средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее Минобороны Украины признало ответственность за теракт на Крымском мосту. Замглавы ведомства Анна Маляр заявила, что Украина нанесла первый удар по Крымскому мосту в октябре 2022 года. Так, по её словам, Киев планировал нарушить российскую логистику. При этом ранее в Киеве напрямую не подтверждали причастность к теракту, президент страны Владимир Зеленский в октябре 2022 года заявил, что, насколько ему известно, Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября 2022 на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик. В результате этого частично обрушились автомобильные пролёты переправы, погибли четыре человека, в том числе пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося поблизости от подорвавшейся фуры.

В ФСБ заявили, что за исполнителями теракта стоит главное управление украинской разведки. Суд Симферополя в этой связи отправил под арест пятерых фигурантов дела, всего по подозрению в причастности задержали восемь человек. Фигуранты — граждане России Артём и Григорий Азатьяновы, граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злобе, а также гражданин Армении Артур Терчанян — в ходе судебного заседания по делу о взрыве свою вину не признали.

Груз, который перевозила фура, сначала отправили из Одессы в порт в Болгарии, а после — в порт Поти в Грузии, откуда направили в Армению. В Следственном комитете России позже подтвердили, что за организацией теракта стояли спецслужбы Украины.