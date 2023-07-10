Москва, 10 июля, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов поставил задачу командному пункту объединенной группировки обеспечить системную работу с целью выявления мест хранения, а также стартовых позиций ракет С-200 Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили в Telegram-канале Минобороны.

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«В кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха», — поручил Герасимов.

В заявлении Минобороны России сообщается, что Киев 9 июля предпринял безуспешную попытку нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях ракетами С-200 с целью поражения наземных целей.

Российские силы ПВО уничтожили две ракеты С-200, ещё две отклонены средствами РЭБ. В результате украинской атаки жертв и разрушений нет.

С-200 — зенитный-ракетный комплекс дальнего действия. Он предназначался для обороны больших площадей и других стратегических летательных аппаратов.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил 10 июля, что за неделю российские военные отразили на луганском направлении свыше 70 попыток атак украинской армии. Он уточнил, что в результате этого потери ВСУ составили свыше 2600 военных и наёмников, 92 единицы автомобильной техники, 54 бронемашины, 13 танков. Также российские военные уничтожили 46 артиллерийских систем, в том числе 11 — из числа поставленных НАТО.

Спецназ ЧФ группировки «Днепр» уничтожил дроном «Ланцет» прикрывавшее штурмовиков ВСУ орудие. Командир российского подразделения 10 июля уточнил, что средства объективного контроля подтвердили попадание по цели и детонацию боекомплекта.