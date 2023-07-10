Москва, 10 июля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили пять выпущенных киевским режимом управляемых ракет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Об этом на брифинге 10 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Юлия Пёрышкина ИА Регнум

Помимо этого, в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции российские военные уничтожили восемь украинских беспилотников.

«Уничтожено восемь украинских БПЛА в районах населённых пунктов Хлеборобное Запорожской области, Горловка и Марьинка Донецкой Народной Республики, Новокраснянка и Сватово Луганской Народной Республики», — сообщил представитель Минобороны.

Конашенков заявил, что в общей сложности с самого начала СВО российские Вооружённые силы ликвидировали 453 самолета, 241 вертолёт, 4956 беспилотников, 426 ЗРК и множество другой военной техники ВСУ.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о перехвате двух крылатых ракет Storm Shadow. Представитель ведомства заявил, что, помимо этого, также были перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и уничтожены 12 украинских беспилотников. Российские военные совершили перехваты в районах Артёмовска, Соледара, Спорного и Володино в ДНР, а также Бердянска и Балочек в Запорожье.