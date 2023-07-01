Москва, 1 июля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России 1 июля сообщили о перехвате двух крылатых ракет Storm Shadow. Об этом заявил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Максим Блинов/РИА Новости Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

«В течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщил он.

Российские войска совершили перехваты в районах Артёмовска, Соледара, Спорного и Володино в Донецкой Народной Республике, а также Бердянска и Балочек в Запорожье.

28 июня Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России сбили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов РСЗО HIMARS. Военный добавил, что российские средства ПВО отработали по ракетам и беспилотникам Украины возле Опытного в ДНР, Кармазиновки, Приволья, Площанки и Оборотновки в ЛНР, а также возле сёл Балочки и Переможное в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ВСУ попытались нанести удар по Бердянску ракетами Storm Shadow. Как сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, прозвучавшая в городе серия взрывов была следствием работы средств ПВО, успешно отразивших попытку атаки Киева по мирным жителям.