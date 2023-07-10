Москва, 10 июля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Украина нужна Западу для того, чтобы с её помощью добиться максимального ослабления России, поэтому ни о каком приёме Киева в НАТО не может быть и речи, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»). Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА Регнум в связи с публикациями в изданиях Bild и Financial Times о блокировании США и Германией заявки Киева на вступление в НАТО.

Известия/Дмитрий Коротаев

Кроме того, в Вашингтоне и Берлине, как отмечалось в статьях, считают неправильным гарантировать Киеву автоматическое присоединение к Североатлантическому альянсу до тех пор, пока Украина не проведёт глубоких реформ.

«Украину не кинули, а списали с карты международного сообщества, после того как там начали поддерживать нацистскую идеологию. А это неприемлемо для любого гражданского общества. С момента начала этой поддержки Украина перестала быть суверенным государством и превратилась в инструмент англосаксов для решения проблем с Россией», — сказал Водолацкий.

По его словам, задача канцлера ФРГ Олафа Шольца и тех, кто придёт после него, добиться максимального ослабления России «в борьбе с укрофашистами». Поэтому никакого приёма в НАТО не может быть по определению. В лучшем случае Киеву будут обещать разные схемы: «давайте сделаем как в Израиле» или «НАТО + Украина».

Парламентарий также согласился с тем, что призывы провести на Украине глубокие реформы — «это отмазка».

«Потому что никаких глубоких реформ не может быть в принципе, если в каждой области руководит не официальный глава, а местные нацистские подразделения», — заметил депутат.

В свою очередь, Константин Блохин, политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН заявил корреспонденту ИА Регнум, что в условиях специальной военной операции никто Украину брать в НАТО не собирается.

«Брать Украину с её территориальными проблемами — это автоматическое вовлечение стран Запада в третью мировую войну с Россией», — сказал Блохин.

По его словам, государства НАТО и так полностью устраивает уже сложившаяся система взаимоотношений с Украиной, куда они и без НАТО поставляют вооружения.

Он напомнил, что разные высокопоставленные американские чиновники раз в неделю говорят о том, что Украину надо принимать в НАТО. По мнению Блохина, этот вопрос может перейти в практическую плоскость после завершения СВО. Если от Украины останется какая-либо территория, которая не будет находиться под контролем России, вот её-то и возьмут в НАТО.

«И поставят туда самые дорогие натовские игрушки. Включая F-16 и всё остальное оружие стратегического характера», — подытожил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, вступление Украины в НАТО пока исключено, потому что это втянуло бы государства данного блока в состояние вооружённого конфликта с Россией.

При этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что в настоящее время Украина более близка к вхождению в блок, чем в 2008 году. По его словам, он верит в то, что Киев когда-нибудь примут в альянс, однако подходящее время для этого должны определить страны — участницы НАТО.

Германия между тем работает над документом по гарантиям безопасности для Украины на двусторонней основе, которые, если верить сообщениям ряда источников, не содержат обязанности по оказанию взаимной военной помощи.

Также есть мнение, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина не получит гарантий того, что её примут в Североатлантический альянс. Так считает бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес.