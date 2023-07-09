Вашингтон, 10 июля, 2023, 01:55 — ИА Регнум. Киев не получит на саммите НАТО в Вильнюсе гарантий, которые ему так нужны, в том, что Украину примут в Североатлантический альянс. Об этом заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью порталу Interia.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

По мнению офицера, киевским властям нужен «конкретный, четкий путь» в НАТО, но Вашингтон предпримет меры, чтобы избежать этого.

«Я не знаю почему, но они, кажется, не хотят предпринимать никаких действий, направленных на то, чтобы определить этот чёткий путь для вступления Украины в НАТО», — сказал Ходжес, подчеркнув, что никаких других гарантий безопасности для Украины, кроме членства в НАТО, нет.

Как сообщало ИА Регнум, четыре западных союзника Украины в срочном порядке согласовывают гарантии безопасности для Киева перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

США, Великобритания, Франция и Германия уже больше месяца обсуждают гарантии безопасности, при этом привлекаются и другие союзники по НАТО, ЕС и G7.

Реджепом Тайипом Эрдоган 7 июля после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. После переговоров турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит усилия для урегулирования конфликта на Украине.