Берлин, 10 июля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Германия работает над документом по гарантиям безопасности для Украины на двусторонней основе, сообщил 10 июля журналистам источник в правительстве ФРГ.

Известия/Тарас Петренко

По информации источника, в документе при этом не содержится обязанности по оказанию взаимной военной помощи.

«Нет обязательства по оказанию взаимной помощи», — сообщили в кабмине ФРГ.

На вопрос журналистов о том, как будет называться соответствующий документ, источник ответил, что пока не знает. Также в правительстве ФРГ заявили, что целью соглашения является наделение Украины способностями самостоятельно защищаться и оказание Киеву военной, экономической и дипломатической поддержки.

В Берлине уточнили, что в процесс переговоров о гарантиях вовлечены все страны G7.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что пока рано говорить о какой-либо конкретике относительно гарантий безопасности для Киева.

Саммит НАТО пройдёт 11–12 июля в столице Литвы. Лидеры государств НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, обсудят перспективы её членства в альянсе. США, Великобритания, Франция и Германия больше месяца согласовывали гарантии безопасности для Киева перед саммитом. Также привлекались и другие союзники по НАТО, ЕС и G7.

В конце июня заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква сообщил, что если не будет приглашения начать вступление в НАТО на июльском саммите стран альянса, то украинский лидер на него не поедет. Он уточнил, что заявка Киева на вступление в военный альянс находится на столах у стран — членов НАТО, и ответ на неё будет означать приглашение к членству.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген 10 июля заявил, что вступление Украины в НАТО пока исключено. Это, по его мнению, втянуло бы страны альянса в состояние вооруженного конфликта с Россией.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила 9 июля, что если Украина не получит приглашение стать членом НАТО в Вильнюсе, то придётся пересматривать стратегию.