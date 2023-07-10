Москва, 10 июля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Елена Ямпольская 10 июля сообщила, что Генеральная прокуратура России рассмотрела её обращение с просьбой проверить поэтессу Веру Полозкову на оправдание терроризма. Обращение направили в Федеральную службу безопасности РФ, которая и займётся проверкой.

РИА Новости/ Кирилл Каллиников

В беседе с ИА Регнум депутат подтвердила факт ответа Генпрокуратуры на её запрос и указала, что будет ожидать дальнейшего хода дела.

«Вмешиваться в работу следственных органов депутатам Госдумы запрещено по закону. Поэтому я буду ждать, каково будет решение», — сказала Ямпольская в беседе с ИА Регнум.

Ранее ИА Регнум писало, что в 2017 году Полозкова обещала выпить шампанского, если писателю «прострелят башку». 19 июня, отвечая на вопрос, выполнила ли она своё намерение после теракта против Прилепина, Полозкова отметила, что, поскольку писатель выжил, то «максимум пивко».

Ранее поэтесса неоднократно выражала свою негативную позицию по отношению к России, отмечая, что ей не жалко убитых детей Донбасса. При этом Россию Полозкова вместе с тремя своими маленькими детьми покинула только в 2022 году.

Теракт против Прилепина произошёл в мае 2023 года в Нижегородской области. Писатель получил тяжёлые ранения, но выжил, его помощник Александр Шубин скончался. По факту подрыва автомобиля Прилепина возбудили уголовное дело о теракте и задержали предположительно причастного к этому мужчину.

Позднее Ямпольская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой о проверке поэтессы Полозковой на оправдание и пропаганду терроризма.

В беседе с ИА Регнум председатель экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными органами Антон Цветков согласился с позицией Ямпольской о том, что Полозкову следует проверить на предмет нарушения российского законодательства. Он констатировал, что творческие люди пробивают себе дорогу к известности зачастую не столько талантом, сколько хамством и постыдными перформансами. По словам Цветкова, по закону поэтесса должна ответить за свои высказывания.