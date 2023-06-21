Москва, 21 июня, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Поэтессу Веру Полозкову, действительно, следует проверить на предмет нарушения российского законодательства. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 июня заявил председатель экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными органами Антон Цветков. Так он прокомментировал новость о том, что депутат Госдумы Елена Ямпольская обратилась в Генпрокуратуру и попросила проверить некоторые высказывания Полозковой. Поводом для этого стали обещания последней отпраздновать гибель российского писателя Захара Прилепина в том случае, если он будет убит. После того как Прилепин едва не погиб в результате террористического акта, Полозкова призналась, что поскольку писатель выжил, она будет употреблять не шампанское, а «пивко».

Кирилл Каллиников/РИА Новости Поэтесса Вера Полозкова

Комментируя эту ситуацию, Цветков констатировал, что творческие люди пробивают себе дорогу к известности по-разному. Одни с помощью своего таланта и трудолюбия, а другие с помощью хамства и постыдных перформансов.

«Есть те, кто прибивает себе что-то к мостовой. А кто-то некорректно высказывается о трагедии людей», — сказал Цветков.

По его словам, с точки зрения закона Полозкова, конечно, должна быть ответственна за такие высказывания. Причём неважно, шла ли речь о Прилепине или каком-то другом человеке. Был совершён террористический акт, и любая поддержка его, любое восхищение этим террористическим актом, разумеется, не должны оставаться без последствий.

«В случае с Полозковой следует провести проверку на предмет нарушения российского законодательства», — сказал Цветков.

В связи с этим он призвал не забывать, что высказывания, аналогичные тем, что позволила себе Полозкова, часто тиражируются авторами в социальных сетях. Поэтому, как полагает Цветков, соцсети должны блокировать таких людей и не превращаться в площадки, на которых распространяются высказывания.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что теракт против Прилепина произошёл в мае 2023 года в Нижегородской области. Сам писатель получил тяжёлые ранения, а его помощник Александр Шубин скончался. Российские правоохранительные органы возбудили дело по статье о теракте и по горячим следам задержали одного предполагаемого причастного к совершению преступления. В Совбезе заявили, что покушение на Прилепина координировали США.

При этом российские сети книжных магазинов пока не изымают книги поэтессы Веры Полозковой из продажи и воздерживаются от комментариев, в которых они могли бы объяснить свою политику.

В свою очередь, депутат Госдумы Елена Ямпольская обратила внимание на то, что такие персонажи, как Полозкова, имеют навыки жить за границей, а зарабатывать в России.