Москва, 20 июня, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Елена Ямпольская обратилась в Генеральную прокуратуру и попросила организовать проверку высказываний поэтессы Веры Полозковой на оправдание и пропаганду терроризма. Текст обращения Ямпольская разместила 20 июня в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Кирилл Каллиников Поэтесса Вера Полозкова

Как сообщалось ранее, в 2017 году Полозкова обещала «выпить шампанского», когда писателю Захару Прилепину «прострелят башку». 19 июня, отвечая на вопрос, выполнила ли она своё намерение после теракта против Прилепина, Полозкова отметила, что поскольку писатель выжил, то «максимум пивко».

«Такие циничные комментарии (содержащие признаки публичного оправдания террористического акта) представляются абсолютно неприемлемыми и аморальными. Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма представляют собой отдельный состав уголовного преступления (статья 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации)», — отметила Ямпольская в обращении к генпрокурору Игорю Краснову, призвав провести проверку.

Теракт против Захара Прилепина был совершён в мае 2023 года в Нижегородской области. Писатель, офицер Росгвардии получил тяжёлые ранения, его помощник Александр Шубин погиб. Правоохранители возбудили дело по статье о теракте и по горячим следам задержали одного предполагаемого причастного к совершению преступления, его предполагаемый сообщник был объявлен в розыск.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Прилепина координировали США. В МИД России, в свою очередь, отметили, что в покушении на Прилепина виновны Украина и США. Президент России Владимир Путин наградил Прилепина и Шубина (посмертно) орденами Мужества.

Полозкова уехала из России в 2022 году. Ранее она получала от российского государства в том числе финансовую поддержку.