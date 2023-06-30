Киев, 30 июня, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Приглашение начать вступление в НАТО хочет получить Украина на июльском саммите стран альянса, в ином случае украинский лидер Владимир Зеленский на него не поедет. Такое заявление сделал 29 июня заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква в интервью Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Как указал Жовква, заявка Киева на вступление в военный альянс находится на столах у стран-членов НАТО, ответ на неё означает «приглашение к членству», начало процесса вхождения в состав.

«Мы просим начать процедуру», — заявил Жовква и стукнул кулаком по столу во время интервью.

Он также пригрозил, что если на саммите НАТО в июле не будет результата, а участники военного блока «проявят дефицит мужества», то у президента Украины не будет причин для поездки на саммит.

Кроме того, Жовква указал, что Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО, то в июне прошлого года союзники ответили на неё и пригласили обе страны вступить в военный альянс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил о «сильном сигнале поддержки», который НАТО пошлёт Украине на саммите в Вильнюсе.

Также генсек ранее назвал победу Украины в конфликте с Россией предварительным условием для начала обсуждения её вхождения в НАТО, но он не уточнил, к чему может прийти саммит альянса в вопросе членства страны.