Берлин, 13 февраля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Пока рано говорить о какой-либо конкретике относительно гарантий безопасности для Киева. Об этом 13 февраля заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

IMAGO/ M. Popow/Global Look Press Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт

«Слишком рано говорить о том, как такие гарантии могут выглядеть», — сказал Хебештрайт.

Он добавил, что со стороны третьих стран есть готовность к посредничеству, но в Германии сейчас не видят принципиальных предпосылок для переговоров.

По его словам, у России каждый день есть возможность создания таких условий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская делегация прервала переговорный процесс с Россией, получив указание сверху.