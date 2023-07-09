Киев, 9 июля, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию «Европейская правда» заявила, что если Украина не получит приглашение стать членом НАТО в Вильнюсе, то придётся пересматривать стратегию.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и НАТО

Стефанишиной был задан вопрос, какой будет реакция украинских властей, если страну в Вильнюсе не пригласят стать членом Североатлантического альянса по окончании конфликта.

«Это однозначно потребует пересмотра стратегии», — ответила она.

В данном случае акцент сместится со вступления в НАТО на гарантии безопасности Киеву со стороны Запада, добавила спикер.

По её словам, решение НАТО в Вильнюсе запустит связанные со стратегическим планированием процессы, военными помощью и планированием, вопросом по трансформации сектора безопасности и вооружённых сил, приоритетами во взаимодействии с союзниками, содержанием самих гарантий безопасности.

Украинский президент Владимир Зеленский ещё не определился окончательно по поводу поездки в Вильнюс на саммит НАТО, заключила Стефанишина.

Как сообщало ИА Регнум, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину можно принимать в альянс частями. По его словам, можно было бы договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи в соответствии со статьёй 5 устава НАТО о коллективной обороне выполнялись только в случае нападения на те части украинской территории, на которых правительство в Киеве в настоящее время обладает фактической суверенной властью.

В недавнем интервью президент США Джо Байден назвал преждевременным голосование по вопросу о вступлении Украины в НАТО. Он пояснил, что конфликт Москвы и Киева продолжается, а приём нового члена налагает на альянс строгие обязательства. Согласие на вступление Украины грозит военному блоку прямым столкновением с Россией.