Брюссель, 7 июля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Лидеры государств НАТО 11–12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, обсудят перспективы её членства в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед саммитом.

«На саммите мы примем решения, которые сделают Украину ещё сильнее и приблизят её к альянсу», — заявил он, добавив, что пакет состоит из нескольких элементов, среди которых утверждение многолетнего плана помощи для приведения ВСУ в полное соответствие стандартам НАТО, а также учреждение Совета НАТО — Украина.

Столтенберга отметил, что лидеры государств — членов альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО. Генсек не раскрыл конкретные детали решений, при этом пояснил, что союзники по-прежнему обсуждают формулировки итогового заявления саммита в Вильнюсе.

Как передавало ИА Регнум, Столтенберг также заявил, что НАТО в 2023 году увеличит военные расходы на 8,3%. Таким образом, добавил генсек НАТО, с 2014 года союзники потратят на оборону $450 млрд дополнительно. По его словам, страны — члены НАТО установят на саммите альянса, который пройдет 11–12 июля в столице Литвы, 2% ВВП в качестве минимального размера военных расходов.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что на Украину по итогам июльского саммита НАТО в Вильнюсе могут ввести ограниченный контингент стран альянса. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский планирует ядерную провокацию, чтобы попытаться продавить решение на саммите о введении ограниченного контингента НАТО из Польши и прибалтийских стран.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что в преддверии саммита НАТО, который состоится 11 июля в Вильнюсе, киевская армия попытается добиться хоть какого-нибудь результата. В этой связи можно предположить, что ВСУ скоро закончат перегруппировку и начнут атаковать. Значительные резервы у киевской армии ещё остались, но они им вряд ли помогут, добавил эксперт.