Брюссель, 9 июля, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Четыре западных союзника Украины в срочном порядке согласовывают гарантии безопасности для Киева перед саммитом НАТО в Вильнюсе. О этом сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА Регнум НАТО

США, Великобритания, Франция и Германия уже больше месяца обсуждают гарантии безопасности с Украиной, при этом привлекаются и другие союзники по НАТО, ЕС и G7.

Источник издания отметил, что «продвинутые» и «бешеные в последнюю минуту» ведут переговоры по завершению подготовки декларации о гарантиях безопасности для Киева. Каждая заинтересованная страна должна будет на двусторонней основе определить с Украиной, «каковы будут обязательства».

«По сути, это гарантия Киеву, что союзники ещё очень долго будут снабжать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать, чтобы у них была способность сдерживания против любой будущей агрессии», — пишет Politico.

Как сообщало ИА Регнум, саммит НАТО пройдёт 11–12 июля в столице Литвы.

Президент США Джо Байден назвал преждевременным голосование по вопросу о вступлении Украины в НАТО. Он пояснил, что конфликт Москвы и Киева продолжается, а приём нового члена налагает на альянс строгие обязательства. Согласие на вступление Украины грозит военному блоку прямым столкновением с Россией.

Эрдоган 7 июля после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. После переговоров турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит усилия для урегулирования конфликта на Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры государств НАТО 11–12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, обсудят перспективы её членства в Североатлантическом альянсе. Столтенберг отметил, что лидеры государств — членов альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО. Он не раскрыл конкретные детали решений, при этом пояснил, что союзники по-прежнему обсуждают формулировки итогового заявления саммита в Вильнюсе.