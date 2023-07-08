Вашингтон, 8 июля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Кассетные боеприпасы, которые Вашингтон решил поставить Киеву, бесполезны против позиций российской армии. Об этом 8 июля заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Global Look Press/Jinipix/XINHUA

«Эти снаряды почти бесполезны против российских оборонительных позиций. Да, будут потери. Но русские понесли бы гораздо большие потери от обычных фугасных 155-мм снарядов, нежели от кассетных», — сказал Риттер.

Он отметил, что Вооружённые силы РФ сейчас не проводят массированные атаки бронетехникой, против чего и были разработаны подобные снаряды. Поэтому, по его мнению, большинство российских солдат будут неуязвимы для кассетных боеприпасов.

Риттер додавил, что единственная причина, по которой кассетные боеприпасы направляются на Украину, состоит в том, что у США просто нет других снарядов.

Как передавало ИА Регнум, власти США 7 июля решили передать Киеву кассетные боеприпасы. В минобороны США заявили о выделении нового пакета военной помощи армии Украины. По сообщению пресс-службы Белого дома, в пакет, помимо кассетных боеприпасов типа DPICM для артиллерии, войдут 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker.

По словам Байдена, решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ. По его словам, у украинцев заканчиваются боеприпасы.

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя поставки кассетных снарядов заявил, что уровень американских провокаций зашкаливает и приближает человечество к новой мировой войне. По его мнению, это жест отчаяния, признание бессилия, и на этой ноте совершаются новые безумства, демонстрирующие жестокость и цинизм, с которыми Вашингтон согласился на поставки смертоносного оружия Украине. Также он заверил, что накачка ВСУ западным оружием не повлияет на достижение целей спецоперации.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что передача США кассетных боеприпасов Украине приведёт к новому витку конфликта и жертвам среди мирных жителей. Он обратил внимание на то, что Запад постепенно повышает уровень конфронтации, делая это как бы невзначай, с лицемерным выражением и призывами чуть ли не к миру.