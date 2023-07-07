Вашингтон, 7 июля, 2023, 21:23 — ИА Регнум. США решили передать Украине кассетные боеприпасы, сообщила 7 июля пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

В администрации президента США Джо Байдена подчеркнули, что поставка Киеву кассетных боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в Соединённых штатах артиллерийских снарядов.

Вашингтон признаёт, что применение таких снарядов несёт риски для мирного населения, поэтому США откладывали решение об их передаче.

При этом в Белом доме утверждают, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация Байдена согласовала поставки кассетных боеприпасов на Украину. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал это очередным шагом к эскалации. В Белом доме позднее заявили, что вопрос рассматривается, но объявлений о таких поставках пока нет.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил ИА Регнум, что США фактически приняли решение поставить Украине запрещённые в ряде стран кассетные боеприпасы.

Он уверен также, что США будут поставлять Украине все виды вооружений, весь имеющийся арсенал, кроме тактического ядерного оружия. По его словам, остановить подобные поставки какими-либо заявлениями Россия не сможет, нужны активные действия по разгрому противника.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что самая большая проблема кассетных боеприпасов в том, что от их применения гибнет множество мирных людей.