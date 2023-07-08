Москва, 8 июля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Передача США кассетных боеприпасов Украине приведёт к новому витку конфликта и жертвам среди мирных жителей. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ТАСС/Jana Neumann/Bundeswehr

Он обратил внимание на то, что Запад постепенно повышает уровень конфронтации, делая это как бы невзначай, с лицемерным выражением и призывами чуть ли не к миру.

«Кассетные боеприпасы — это новый уровень конфронтации и потерь, причём подавляющей частью среди мирного населения, это очевидно», — приводит РИА Новости слова Рогова, который подчеркнул, что решение США по сути является ещё одним шагом к тому, чтобы боевые действия вышли за пределы постукраинского пространства и начался крупный региональный конфликт с возможностью выхода до мирового.

Как передавало ИА Регнум, власти США 7 июля решили передать Киеву кассетные боеприпасы. Поставка боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в Соединённых Штатах артиллерийских снарядов.

В минобороны США 7 июля заявили о выделении нового пакета военной помощи армии Украины. По сообщению пресс-службы Белого дома, в пакет, помимо кассетных боеприпасов типа DPICM для артиллерии, войдут 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker. Также ВСУ получат от США системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровую гаубицу.

По словам Байдена, решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ. По его словам, у украинцев заканчиваются боеприпасы.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что уровень американских провокаций зашкаливает и приближает человечество к новой мировой войне. Так дипломат прокомментировал поставки кассетных снарядов США киевской армии. При этом посол заверил, что накачка ВСУ западным оружием не повлияет на достижение целей спецоперации. По мнению Анатолия Антонова, поставка кассетных боеприпасов Киеву — это жест отчаяния, признание бессилия, и на этой ноте совершаются новые безумства, демонстрирующие жестокость и цинизм, с которыми Вашингтон согласился на поставки смертоносного оружия Украине.