Вашингтон, 7 июля, 2023, 22:15 — ИА Регнум. В минобороны США заявили о выделении нового пакета военной помощи армии Украины.

По сообщению пресс-службы Белого дома, в пакет помимо кассетных боеприпасов типа DPICM для артиллерии, войдут 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker. Также ВСУ получат от США системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровую гаубицу.

Америка передаст Украине боеприпасы для Patriot и HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты Penguin, оборудование для разминирования, 27 ремонтно-эвакуационных машин, 10 «тактических автомобилей» для буксировки военной техники.

Вашингтон оценил помощь в 800 млн долларов США.

Как сообщало ИА Регнум, власти США 7 июля решили передать Киеву кассетные боеприпасы. Поставка боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в Соединённых штатах артиллерийских снарядов.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал это очередным шагом к эскалации.