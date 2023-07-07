Вашингтон, 8 июля, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что уровень американских провокаций зашкаливает и приближает человечество к новой мировой войне. Так дипломат прокомментировал поставки кассетных снарядов США киевской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Антонов считает, что Вашингтон продолжает поднимать ставки в конфликте.

«Глубокая вовлеченность США в противостояние на Украине и без кассетных боеприпасов ни у кого не вызывала сомнений. Однако уровень американских провокаций и вправду зашкаливает, приближая человечество к новой мировой войне», — сказал Антонов 7 июля журналистам.

При этом посол заверил, что накачка ВСУ западным оружием не повлияет на достижение целей спецоперации.

По мнению Анатолия Антонова, поставка кассетных боеприпасов Киеву — это жест отчаяния, признание бессилия, и на этой ноте совершаются новые безумства, демонстрирующие жестокость и цинизм, с которыми Вашингтон согласился на поставки смертоносного оружия Украине.

«По вине США на многие годы возникнет риск, что на несработавших боеприпасах будут подрываться ни в чем не повинные мирные люди», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Пентагон заявил о выделении нового пакета военной помощи армии Украины стоимостью 800 млн долларов.

В пакет, помимо кассетных боеприпасов типа DPICM для артиллерии, войдут 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker. Также ВСУ получат от США системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровую гаубицу.

Америка передаст Украине боеприпасы для Patriot и HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты Penguin, оборудование для разминирования, 27 ремонтно-эвакуационных машин, 10 «тактических автомобилей» для буксировки военной техники.