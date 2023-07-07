Прага, 7 июля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Глава верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому символический ключ от Сената. Церемонию, которая прошла по окончании переговоров с находящимся в Чехии президентом Украины, транслировало Чешское ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Двери сената открыты для вас, господин президент, и для украинцев», — отметил Выстрчил на церемонии, назвав данный жест выражением поддержки украинского народа.

Украинский президент выразил благодарность чешскому народу и руководству этой страны за помощь, особо он отметил заботу в республике о беженцах с Украины.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Чехии Пётр Фиала по результатам встречи с президентом Украины заявил, что Прага поставит Киеву боевые вертолёты и боеприпасы. Он отметил, что Прага поможет с обучением военных пилотов, в том числе пилотов для истребителей F-16, а также передаст Киеву учебные симуляторы, чтобы обучение лётчиков проходило непосредственно на Украине.

Киев рассчитывает получить от западных партнёров мощные военные корабли. Также Киев надеется получить от Запада помощь в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также поддержку по комплектованию техникой.

Цыгане попросили защиты от агрессивных украинских мигрантов в чешском городе Пардубице. Вечером 30 июня произошёл конфликт между местными цыганами и украинскими мигрантами, который перерос в драку. В ней участвовали около 20 человек. В результате инцидента одного из цыган доставили в больницу с ножевым ранением лица. По его словам, украинские мигранты накануне угрожали цыганам, а перед дракой один из них выхватил нож и напал. В полиции никак не комментируют национальность тех, кто участвовал в конфликте.

Украинец, назвавший себя «героем из Мариуполя», избил женщину и её спутника за отказ дать сигарету в Чехии. Инцидент произошел в городе Пльзень. По словам очевидцев произошедшего, мужчина подошел к сидевшей под деревом женщине и попросил у неё сигарету. После отказа мужчина начал кричать, ругать женщину на украинском языке и пинать её ногами. Подбежавшего знакомого женщины украинец повалил на землю и стал бить кулаком в лицо.

В ЕС растёт число желающих избавиться от украинских беженцев. Так, в Польше за пять месяцев доля граждан, которые поддерживают оказание помощи беженцам с Украины, упала с 62 до 42%. Против размещения беженцев с Украины и обеспечения их питанием за счёт бюджета высказываются 49%. Кроме того, 57% отказались принимать беженцев у себя.