На Украине захотели получить от Запада «мощные» военные корабли
Главком ВМС Украины Неижпапа заявил о желании получить от Запада «мощные» корабли
Киев, 2 июля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Киев рассчитывает получить от западных партнёров мощные военные корабли. Об этом 2 июля в интервью онлайн-медиаресурсу министерства обороны Украины «АрмияInform» сообщил командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.
Он признался, что как командующий ВМС он хотел бы иметь больше современных кораблей.
«Есть планы на получение некоторых кораблей, которые имеют мощности и потенциал и способны служить в военно-морских силах еще 10–15 лет на высоком техническом уровне», — уточнил Неижпапа.
Получив такие корабли, Украина может перестать быть государством у моря, а стать морской державой.
Также Киев надеется получить от Запада помощь в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также поддержку по комплектованию техникой.
При этом, подчеркнул командующий ВМС, кроме кораблей Украине нужны и самолёты, и ударные вертолёты для поддержки действий морской пехоты.
Как сообщало ИА Регнум, киевские власти не прекращают просить и требовать у Запада всё новой и новой военной и финансовой помощи. Так, в конце мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев нуждается в 120 западных истребителях, в первую очередь в американских F-16. Он предложил сформировать коалицию по поставкам истребителей с базовыми моделями F-16, Eurofighters и Gripen.
Президент Украины Владимир Зеленский в июне заявил, что Киев ожидает «мощное» количество истребителей F-16 от Запада, в стране пока нет инфраструктуры для них, но она будет строиться и готовиться. По его словам, нет смысла её готовить, пока нет договорённости, что у Киева появятся самолёты.
Большую часть мая украинский лидер провёл в турне по Европе, во время которого посетил десять стран и провел более 60 встреч «в отчаянной попытке получить больше оружия для долгожданного контрнаступления и усилить противовоздушную оборону Киева».
О нехватке у ВСУ для ведения успешных боевых действий западных боевых самолётов заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он предложил перенаправить часть самолётов НАТО, которые дежурят у западных границ, на Украину.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что ВСУ необходимо в самое ближайшее время восполнить запасы боеприпасов, как снарядов, так и ракет крупного калибра.