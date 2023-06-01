Киев, 2 июля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Киев рассчитывает получить от западных партнёров мощные военные корабли. Об этом 2 июля в интервью онлайн-медиаресурсу министерства обороны Украины «АрмияInform» сообщил командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

U. S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Dustin Kelling

Он признался, что как командующий ВМС он хотел бы иметь больше современных кораблей.

«Есть планы на получение некоторых кораблей, которые имеют мощности и потенциал и способны служить в военно-морских силах еще 10–15 лет на высоком техническом уровне», — уточнил Неижпапа.

Получив такие корабли, Украина может перестать быть государством у моря, а стать морской державой.

Также Киев надеется получить от Запада помощь в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также поддержку по комплектованию техникой.

При этом, подчеркнул командующий ВМС, кроме кораблей Украине нужны и самолёты, и ударные вертолёты для поддержки действий морской пехоты.

Как сообщало ИА Регнум, киевские власти не прекращают просить и требовать у Запада всё новой и новой военной и финансовой помощи. Так, в конце мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев нуждается в 120 западных истребителях, в первую очередь в американских F-16. Он предложил сформировать коалицию по поставкам истребителей с базовыми моделями F-16, Eurofighters и Gripen.

Президент Украины Владимир Зеленский в июне заявил, что Киев ожидает «мощное» количество истребителей F-16 от Запада, в стране пока нет инфраструктуры для них, но она будет строиться и готовиться. По его словам, нет смысла её готовить, пока нет договорённости, что у Киева появятся самолёты.

Большую часть мая украинский лидер провёл в турне по Европе, во время которого посетил десять стран и провел более 60 встреч «в отчаянной попытке получить больше оружия для долгожданного контрнаступления и усилить противовоздушную оборону Киева».

О нехватке у ВСУ для ведения успешных боевых действий западных боевых самолётов заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он предложил перенаправить часть самолётов НАТО, которые дежурят у западных границ, на Украину.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что ВСУ необходимо в самое ближайшее время восполнить запасы боеприпасов, как снарядов, так и ракет крупного калибра.