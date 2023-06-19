Пльзень, Украина, 19 июня, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Украинец, назвавший себя «героем из Мариуполя», избил женщину и её спутника за отказ дать сигарету в Чехии. Об этом 18 июня сообщает местный портал Krimi-Plzen.

Иван Шилов ИА REGNUM Адриан Янс ван Остаде. «Драка»

Инцидент произошел в городе Пльзень. По словам очевидцев произошедшего, мужчина подошел к сидевшей под деревом женщине и попросил у неё сигарету. После отказа мужчина начал кричать, ругать женщину на украинском языке и пинать её ногами. Подбежавшего знакомого женщины украинец повалил на землю и стал бить кулаком в лицо.

Свидетельница инцидента стала кричать на украинца и требовать успокоиться и прекратить драку, однако её слова были проигнорированы. В итоге женщина вызвала полицию, а также позвонила супругу, который находился неподалёку. Мужчина усмирил украинца и удерживал его до прибытия полиции.

Сотрудники полиции задержали украинца, который был агрессивен и грубил даже полицейским. Украинец при этом называл себя «героем из Мариуполя» и кричал, что он «ходил по колено в крови». Дебоширу сделали экспресс-тест на содержание алкоголя в крови, который показал, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Украинца задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что отношение поляков к беженцам с Украины ухудшилось в том числе потому, что многие прибывающие в Польшу украинцы предпочитают говорить по-русски. Гражданам Польши непонятно, по какой причине находящиеся в их стране достаточно долго беженцы не освоили в полной мере ни украинский, ни польский язык.