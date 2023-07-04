Пардубице, Чехия, 4 июля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Цыгане попросили защиты от агрессивных украинских мигрантов в чешском городе Пардубице. Об этом 4 июля сообщает телеканал Ceska Televize.

Отмечается, что вечером 30 июня произошёл конфликт между местными цыганами и украинскими мигрантами, который перерос в драку. В ней участвовали около 20 человек.

В результате инцидента одного из цыган доставили в больницу с ножевым ранением лица. По его словам, украинские мигранты накануне угрожали цыганам, а перед дракой один из них выхватил нож и напал.

В полиции никак не комментируют национальность тех, кто участвовал в конфликте.

Как сообщало ИА Регнум, в ЕС растёт число желающих избавиться от украинских беженцев. Так, в Польше за пять месяцев доля граждан, которые поддерживают оказание помощи беженцам с Украины, упала с 62% до 42%. Против размещения беженцев с Украины и обеспечения их питанием за счёт бюджета высказываются 49%. Кроме того, 57% отказались принимать беженцев у себя.

Растёт количество инцидентов. В частности, в ночь на 3 июля в Берлине неизвестные подожгли фургон организации, которая оказывает помощь беженцам с Украины.