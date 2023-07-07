Прага, 7 июля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Прага поставит Киеву боевые вертолёты и боеприпасы. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Чехии Пётр Фиала по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с визитом в этой республике.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Чехия передаст Украине боевые вертолёты и боеприпасы», — заявил Фиала, добавив, что Чехия продолжит активно помогать Киеву во всех областях, в том числи в оборонной.

Он отметил, что Прага поможет с обучением военных пилотов, в том числе пилотов для истребителей F-16, а также передаст Киеву учебные симуляторы, чтобы обучение лётчиков проходило непосредственно на Украине.

Премьер-министр Чехии выразил надежду на то, что все союзники по НАТО поддержат Киев в реализации его планов по вступлению Украины в НАТО. Он отметил, что Украина может рассчитывать на голос Чехии.

Как передавало ИА Регнум, Киев рассчитывает получить от западных партнёров мощные военные корабли. Также Киев надеется получить от Запада помощь в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также поддержку по комплектованию техникой.

Президент Украины в июне заявил, что Киев ожидает «мощное» количество истребителей F-16 от Запада, в стране пока нет инфраструктуры для них, но она будет строиться и готовиться. По его словам, нет смысла её готовить, пока нет договорённости, что у Киева появятся самолёты.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что западные поставки вооружения Киеву — это лишь попытка продлить конфликт на Украине. Он также отметил, что Запад и в дальнейшем будет наращивать производство вооружений, однако для многих стран это будет сделать сложнее, чем для США. Президент также отметил, что поставки вооружения Киеву только приведут «к большей трагедии, ничего больше».