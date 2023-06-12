Варшава, 12 июня, 2023, 13:31 — ИА Регнум. В Польше доля граждан, которые поддерживают оказание помощи беженцам с Украины, упала с 62% до 42%, сообщило издание «Речь Посполита».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Согласно проведённому исследованию, такое снижение поддержки произошло в течение пяти последних месяцев. Комментируя его итоги, представитель Варшавского университета Роберт Станишевский сказал, что почти по всем показателям наблюдается тенденция перехода с крайне положительного отношения к поддержке украинских беженцев к сдержанному и в ряде случаев к резко негативному.

Сегодня среди опрошенных 35% положительно оценили помощь Варшавы украинским беженцам, тогда как пять месяцев назад такого мнения придерживались 47%. Только десять процентов поддержали идею оказания дополнительной поддержки (ранее её одобрял 21%).

На сегодняшний день 21% жителей Польши выступают за то, чтобы прибывшие с Украины остались в Польше, 18% поддерживают предоставление украинцам социальной поддержки наравне с местными жителями (ранее эту инициативу поддерживали 47%).

Сегодня против размещения беженцев с Украины и обеспечения их питанием за счёт бюджета высказываются 49%. Кроме того, 57% отказались принимать беженцев у себя.

Аргументировали опрошенные снижение лояльности к украинским беженцам тем, что приезжие, по их словам, слишком многого требуют («всё им подавай бесплатно») и демонстрируют при этом «отсутствие личной культуры».

Опрос провели в конце мая — начале июня Варшавский университет и Университет экономики и гуманитарных наук. В исследовании приняли участие 584 человека.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил в интервью The Guardian о постепенном ухудшении отношения к украинцам со стороны жителей Польши. По его мнению, свою роль играет тот факт, что беженцы не учат не только польский, но и украинский язык, зачастую разговаривая по-русски.