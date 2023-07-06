Прага, 7 июля, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский в Праге на пресс-конференции с главой Чехии Петром Павелом сказал, что Украина может не вступить в НАТО из-за того, что некоторые страны альянса боятся Россию.

President.gov.ua Глава НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Зеленский признался, что в идеале ждёт приглашение в НАТО, но знает, что с этим есть трудности, предполагая не всестороннюю поддержку со стороны стран-участниц Североатлантического альянса.

«Понимаю, что могут быть трудности, чтобы получить объединенную поддержку всех. Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию. Мы говорим о чётком сигнале, о каких-то конкретных целях», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, в альянсе подтвердили решение создать совет Украина — НАТО, первое заседание которого состоится в Вильнюсе 12 июля.

29 июня заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев хочет получить на июльском саммите в Вильнюсе приглашение начать вступление в НАТО, в ином случае Зеленский на него не поедет.

В преддверии саммита НАТО киевская армия попытается добиться хоть какого-нибудь результата. В этой связи можно предположить, что ВСУ скоро закончат перегруппировку и начнут атаковать, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Зеленский окончательно понял, что не одержит победу в конфликте с Россией, в этом причина ультиматума, который он выдвинул Западу насчёт своего участия в саммите НАТО 11 июля. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что победа Украины в конфликте с Россией — это предварительное условие для любой значимой дискуссии о её вхождении в альянс.