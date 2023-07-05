Брюссель, 5 июля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина — НАТО, первое заседание которого состоится в Вильнюсе 12 июля, говорится в официальной повестке дня саммита, полученной ТАСС в пресс-службе альянса.

«12 июля с 13:00 до 15:00 — встреча совета Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств с участием Швеции. Открытое вступительное слово генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Reuters заявил, что Киев хочет получить на июльском саммите в Вильнюсе приглашение начать вступление в НАТО, в ином случае украинский лидер Владимир Зеленский на него не поедет.

Обозреватель британской газеты The Times Роджер Бойес считает, что у НАТО есть максимум год для принятия Украины в альянс перед возможной победой на президентских выборах в США Дональда Трампа.