Москва, 6 июля, 2023, 03:58 — ИА Регнум. В преддверии саммита НАТО, который состоится 11 июля в Вильнюсе, киевская армия попытается добиться хоть какого-нибудь результата. В этой связи можно предположить, что ВСУ скоро закончат перегруппировку и начнут атаковать. Свою версию событий «Известиям» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Специалист считает, что новая фаза наступления начнётся на днях. Ведь в НАТО хотят услышать об «оглушительных» успехах за выделенную помощь.

«Скорее всего, в конце недели они попытаются что-то сделать. На самом деле их возможности тают. Если брать сегодня сводку Министерства обороны, то они потеряли 700 с лишним человек только убитыми. Это почти два батальона», — пояснил Дандыкин.

По мнению военного эксперта, значительные резервы у киевской армии ещё остались, но они им вряд ли помогут — каждый день бьют по центрам принятия решений.

«И где эти главные резервы? Они небезграничны», — считает Василий Дандыкин.

Как сообщало ИА Регнум, украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что представителям США и европейских стран предлагалось как можно раньше начать контрнаступление, для этого требовались поставки вооружения.

В МИД России 5 июля заявили, что так называемое украинское контрнаступление захлёбывается, российские бойцы дают решительный отпор противнику. Враг несёт большие потери.

Власти США уже на этой неделе могут принять решение о возможной поставке Украине кассетных боеприпасов. Площадь поражения одного такого снаряда примерно в пять раз выше, нежели у боеприпасов обычного типа.